KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre KKM ve katılma hesapları 874,8 milyar TL'den 904,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 596,1 milyar TL'den 6 trilyon 35,3 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 563,2 milyar TL'den 6 trilyon 605,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 853,7 milyar TL'den 867,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 249 milyar TL'den 259 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar 163,6 milyar TL'den 163,9 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 27 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.