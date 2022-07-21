KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 66,4 milyar TL'den 1 trilyon 69,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 336,8 milyar TL'den 6 trilyon 326,8 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 7 trilyon 81,9 milyar TL'den 7 trilyon 147,5 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 909,8 milyar TL'den 914 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 282,9 milyar TL'den 282,1 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,1 milyar TL'den 161,6 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 14 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.