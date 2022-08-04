KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 101,3 milyar TL'den 1 trilyon 133,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 410,6 milyar TL'den 6 trilyon 494,2 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 293,9 milyar TL'den 7 trilyon 452,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 921,2 milyar TL'den 926,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 288,1 milyar TL'den 294,6 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 162 milyar TL'den 161,9 milyar TL'ye geldi.

Veriler 29 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.