KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 170 milyar TL'den 1 trilyon 206,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 515,9 milyar TL'den 6 trilyon 569,3 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 587,5 milyar TL'den 7 trilyon 731,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 929,8 milyar TL'den 936,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 298,3 milyar TL'den 305,7 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 162,6 milyar TL'den 162 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 12 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.