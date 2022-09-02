KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 246,8 milyar TL'den 1 trilyon 277,3 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 596 milyar TL'den 6 trilyon 628,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 7 trilyon 819,5 milyar TL'den 7 trilyon 782,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 934,8 milyar TL'den 940,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 304,5 milyar TL'den 315,6 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 162,3 milyar TL'den 163,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 26 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.