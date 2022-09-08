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KKM hesabında biriken tutar arttı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

08.09.2022 - 14:37 |
KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 277,3 milyar TL'den 1 trilyon 307,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 628,2 milyar TL'den 6 trilyon 648,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 7 trilyon 782,3 milyar TL'den 7 trilyon 769,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 940,3 milyar TL'den 944,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 315,6 milyar TL'den 323,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 163,2 milyar TL'den 163,6 milyar TL'ye ulaştı.

Veriler 2 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

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