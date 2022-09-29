KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 348,8 milyar TL'den 1 trilyon 370,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 719,4 milyar TL'den 6 trilyon 744,1 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 974,3 milyar TL'den 7 trilyon 987,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 949 milyar TL'den 957,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 328,5 milyar TL'den 337,5 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,5 milyar TL'den 160,6 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 23 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.