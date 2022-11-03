KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 454 milyar TL'den 1 trilyon 462,9 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 910 milyar TL'den 7 trilyon 17,7 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 315 milyar TL'den 8 trilyon 430,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 977,7 milyar TL'den 987,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 350,8 milyar TL'den 363,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 161 milyar TL'den 160,5 milyar TL seviyesine indi.

Veriler 28 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.