KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 462,9 milyar TL'den 1 trilyon 473,5 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 7 trilyon 17,7 milyar TL'den 7 trilyon 39,4 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 8 trilyon 430,1 milyar TL'den 8 trilyon 423,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 987,7 milyar TL'den 994 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 363,9 milyar TL'den 366,8 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 160,5 milyar TL'den 160,2 milyar TL seviyesine indi.

Veriler 4 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.