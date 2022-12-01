KKM hesabında biriken tutar arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesapları 1 trilyon 464,9 milyar TL'den 1 trilyon 471,4 milyar TL'ye yükseldi.
01.12.2022 - 14:12 |
Aynı haftada krediler 7 trilyon 166,8 milyar TL'den 7 trilyon 222,2 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 8 trilyon 661,2 milyar TL'den 8 trilyon 554,6 milyar TL'ye geriledi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 7,2 milyar TL'den 1 trilyon 19,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 376,9 milyar TL'den 391,6 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 161,2 milyar TL olarak kaldı.
Veriler 25 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.
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