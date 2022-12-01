KKM hesabında biriken tutar arttı

Aynı haftada krediler 7 trilyon 166,8 milyar TL'den 7 trilyon 222,2 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 8 trilyon 661,2 milyar TL'den 8 trilyon 554,6 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 7,2 milyar TL'den 1 trilyon 19,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 376,9 milyar TL'den 391,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 161,2 milyar TL olarak kaldı.

Veriler 25 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.