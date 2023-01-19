KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 370 milyar TL'den 1 trilyon 373,4 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 7 trilyon 573,4 milyar TL'den 7 trilyon 681,2 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 859 milyar TL'den 9 trilyon 83,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 93,8 milyar TL'den 1 trilyon 107,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 451,1 milyar TL'den 463,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 160,3 milyar TL'den 161,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 13 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.