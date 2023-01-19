KKM hesabında biriken tutar arttı
Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.
19.01.2023 - 15:33 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 370 milyar TL'den 1 trilyon 373,4 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 7 trilyon 573,4 milyar TL'den 7 trilyon 681,2 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 859 milyar TL'den 9 trilyon 83,3 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 93,8 milyar TL'den 1 trilyon 107,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 451,1 milyar TL'den 463,8 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 160,3 milyar TL'den 161,7 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 13 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.
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