KKM hesabında biriken tutar arttı
Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.
16.02.2023 - 14:31 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 455,7 milyar TL'den 1 trilyon 483,4 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 7 trilyon 876,7 milyar TL'den 7 trilyon 886,9 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 197,9 milyar TL'den 9 trilyon 317,3 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 132,4 milyar TL'den 1 trilyon 139,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 491,8 milyar TL'den 496 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 161,9 milyar TL'den 161,4 milyar TL'ye geriledi.
Veriler 10 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.
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