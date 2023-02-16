KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 455,7 milyar TL'den 1 trilyon 483,4 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 7 trilyon 876,7 milyar TL'den 7 trilyon 886,9 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 197,9 milyar TL'den 9 trilyon 317,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 132,4 milyar TL'den 1 trilyon 139,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 491,8 milyar TL'den 496 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 161,9 milyar TL'den 161,4 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 10 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.