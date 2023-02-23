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KKM hesabında biriken tutar arttı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

23.02.2023 - 14:39 |
KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 483,4 milyar TL'den 1 trilyon 500 milyar TL'ye çıktı. 

Aynı haftada krediler 7 trilyon 886,9 milyar TL'den 7 trilyon 908,2 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 317,3 milyar TL'den 9 trilyon 378,9 milyar TL'ye yükseldi. 

Tüketici kredileri 1 trilyon 139,2 milyar TL'den 1 trilyon 140,8 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 496 milyar TL'den 488,1 milyar TL'ye indi. 

Takipteki alacaklar 161,4 milyar TL'den 161,1 milyar TL'ye indi. 

Veriler 17 Şubat ile biten haftayı kapsıyor. 

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