KKM hesabında biriken tutar arttı
Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.
02.03.2023 - 16:23 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 500 milyar TL'den 1 trilyon 551,8 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 7 trilyon 908,2 milyar TL'den 8 trilyon 1,6 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 378,9 milyar TL'den 9 trilyon 436,2 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 140,8 milyar TL'den 1 trilyon 185,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 488,1 milyar TL'den 503,2 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 161,1 milyar TL'den 160,5 milyar TL'ye indi.
Veriler 24 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz