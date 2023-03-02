KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 500 milyar TL'den 1 trilyon 551,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 7 trilyon 908,2 milyar TL'den 8 trilyon 1,6 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 378,9 milyar TL'den 9 trilyon 436,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 140,8 milyar TL'den 1 trilyon 185,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 488,1 milyar TL'den 503,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 161,1 milyar TL'den 160,5 milyar TL'ye indi.

Veriler 24 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.