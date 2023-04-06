KKM hesabında biriken tutar arttı
Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.
06.04.2023 - 14:17 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 603 milyar TL'den 1 trilyon 701,1 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 8 trilyon 174 milyar TL'den 8 trilyon 591 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 654 milyar TL'den 9 trilyon 959 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 226 milyar TL'den 1 trilyon 272,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 519,6 milyar TL'den 577 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 159,2 milyar TL'den 158,6 milyar TL'ye indi.
Veriler 31 Mart ile biten haftayı kapsıyor.
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