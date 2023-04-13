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KKM hesabında biriken tutar arttı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

13.04.2023 - 14:30 |
KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 701,1 milyar TL'den 1 trilyon 776,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 591 milyar TL'den 8 trilyon 618,4 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 959 milyar TL'den 10 trilyon 112,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 272,2 milyar TL'den 1 trilyon 280,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 577 milyar TL'de kaldı.

Takipteki alacaklar 158,6 milyar TL'den 159 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 7 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

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