KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 890,6 milyar TL'den 1 trilyon 979,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 751,2 milyar TL'den 8 trilyon 777,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 10 trilyon 307 milyar TL'den 10 trilyon 266,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 298,1 milyar TL'den 1 trilyon 298,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 599 milyar TL'den 604,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 161,3 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 20 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.