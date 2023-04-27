KKM hesabında biriken tutar arttı
Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.
27.04.2023 - 15:03 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 890,6 milyar TL'den 1 trilyon 979,8 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 8 trilyon 751,2 milyar TL'den 8 trilyon 777,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 10 trilyon 307 milyar TL'den 10 trilyon 266,3 milyar TL'ye geriledi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 298,1 milyar TL'den 1 trilyon 298,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 599 milyar TL'den 604,6 milyar TL'ye yükseldi.
Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 161,3 milyar TL'ye çıktı.
Veriler 20 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.
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