KKM hesabında biriken tutar azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon 348,3 milyar TL'ye indi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 349,7 milyar TL'den 10 trilyon 424,8 milyar TL'ye, mevduat 12 trilyon 892,1 milyar TL'den 12 trilyon 934,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 434,2 milyar TL'den 1 trilyon 438,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 890 milyar TL'den 922,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 172 milyar TL'den 172,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 1 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.