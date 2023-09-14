KKM hesabında biriken tutar azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 348,3 milyar TL'den 3 trilyon 332,6 milyar TL'ye indi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 424,8 milyar TL'den 10 trilyon 463,1 milyar TL'ye, mevduat 12 trilyon 934,6 milyar TL'den 13 trilyon 33,0 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 438,5 milyar TL'den 1 trilyon 437,8 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartları 922,3 milyar TL'den 924,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 172,9 milyar TL'den 172,5 milyar TL'ye indi. Veriler 8 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.