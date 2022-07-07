Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKKM hesabında biriken tutar yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri KKM hesabında biriken tutar yükseldi

KKM hesabında biriken tutar yükseldi

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

07.07.2022 - 14:27 |
KKM hesabında biriken tutar yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 18 milyar TL'den 1 trilyon 39,72 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 345 milyar TL'den 6 trilyon 266,8 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 8 milyar TL'den 6 trilyon 685,6 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 905,9 milyar TL'den 912,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 276,7 milyar TL'den 283,9 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar 160,5 milyar TL'den 159,9 milyar TL'ye indi.

Veriler 1 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.

Zehra Güneş'in sevgilisi aşka geldi! Romantik paylaşım

Zehra Güneş'in sevgilisi aşka geldi! Romantik paylaşım

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu