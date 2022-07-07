KKM hesabında biriken tutar yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 18 milyar TL'den 1 trilyon 39,72 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 345 milyar TL'den 6 trilyon 266,8 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 8 milyar TL'den 6 trilyon 685,6 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 905,9 milyar TL'den 912,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 276,7 milyar TL'den 283,9 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar 160,5 milyar TL'den 159,9 milyar TL'ye indi.

Veriler 1 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.