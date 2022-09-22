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KKM hesabında biriken tutar yükseldi

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar artmaya devam etti.

22.09.2022 - 15:03 |
KKM hesabında biriken tutar yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 327,2 milyar TL'den 1 trilyon 348,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 690,4 milyar TL'den 6 trilyon 719,4 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 875,5 milyar TL'den 7 trilyon 974,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 949,3 milyar TL'den 949 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 328,4 milyar TL'den 328,5 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,5 milyar TL seviyesinde kaldı.

Veriler 16 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

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