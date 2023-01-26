KKM hesabında biriken tutar yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 373,4 milyar TL'den 1 trilyon 385,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 7 trilyon 681,2 milyar TL'den 7 trilyon 715,6 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 83,3 milyar TL'den 9 trilyon 120,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 107,5 milyar TL'den 1 trilyon 105,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 463,8 milyar TL'den 460,7 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar 161,7 milyar TL'den 162 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 20 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.