KKM hesabında biriken tutar yükseldi
Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.
26.01.2023 - 14:20 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 373,4 milyar TL'den 1 trilyon 385,6 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 7 trilyon 681,2 milyar TL'den 7 trilyon 715,6 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 83,3 milyar TL'den 9 trilyon 120,4 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 107,5 milyar TL'den 1 trilyon 105,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 463,8 milyar TL'den 460,7 milyar TL'ye geriledi.
Takipteki alacaklar 161,7 milyar TL'den 162 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 20 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.
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