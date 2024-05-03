KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 266,1 milyar TL'den 2 trilyon 257,7 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 12 trilyon 899 milyar TL'den 13 trilyon 97,7 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 765 milyar TL'den 15 trilyon 822,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 622,6 milyar TL'den 1 trilyon 639,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 370,2 milyar TL'den 1 trilyon 395,1 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 202,2 milyar TL'den 203,4 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 26 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.