KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat 2 trilyon 161 milyar 462 milyon liradan 2 trilyon 124 milyar 636 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de bir haftada 36 milyar 826 milyon liralık çıkış yaşandı.

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Aynı haftada krediler 13 trilyon 202 milyar TL'den 13 trilyon 398,3 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 998 milyar TL'den 16 trilyon 125,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 666 milyar TL'den 1 trilyon 686,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 409,5 milyar TL'den 1 trilyon 454,7 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 209,4 milyar TL'den 211 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 31 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.