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Uzmanpara KKM hesaplarında düşüş sürüyor
Haberler Uzmanpara KKM hesaplarında düşüş sürüyor

KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutarda sınırlı düşüş sürdü.

13.06.2024 - 14:13 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 125 milyar TL'den 2 trilyon 98,1 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 13 trilyon 519 milyar TL'den 13 trilyon 532,3 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 923 milyar TL'den 15 trilyon 892,7 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 687 milyar TL'den 1 trilyon 689,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 455 milyar TL'den 1 trilyon 439,8 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 211 milyar TL'den 213,7, milyar TL'ye yükseldi. Veriler 7 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.

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