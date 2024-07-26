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KKM'de hızlı düşüş

Kur korumalı mevduatlar (KKM) 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar TL’lik gerileme gösterdi. KKM’de 6 ayın en sert düşüşü yaşandı.

26.07.2024 - 12:12 |
KKM'de hızlı düşüş

Kur artışı faizin altında kaldı, KKM’de hızlı düşüş başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar TL’lik gerileme gösterdi.

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Kur korumalı mevduatlarda 6 ayın en sert düşüşü yaşanırken, kur korumalı mevduatların toplamı 1,88 trilyon TL’ye geriledi.

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