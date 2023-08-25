KKTC'ye seyahat harcamalarına 3 taksit imkanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun internet sitesinde yer alan karara göre KKTC'ye seyahat harcamalarında 3 taksit devam edecek.

Konuya dair yapılan açıklamada "BDDK Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına dair 31.07.2023 tarihli ve 10631 sayılı Kurul Kararının, 31.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 3 ay olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.