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KOBİ'lere özel finansman imkanları sağlanacak

İhracatın tabana yayılması ve ihracatçıların rekabet gücünün artırılmasına yönelik yıl sonuna kadar hayata geçirilecek reformlarla, ihracat potansiyeli yüksek KOBİ'lerin dış pazarlara açılmaları ileri seviyede teşvik edilecek.

24.03.2021 - 13:20 | | AA
KOBİ'lere özel finansman imkanları sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın takvimi ile ilgili bakanlıkların ve kurumların yol haritaları belli oldu.

AA muhabirinin söz konusu eylem planından derlediği bilgilere göre, bu yıl ihracatın tabana yayılması ve ihracatçıların rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atılacak.

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ'lerin dış pazarlara açılmaları daha ileri seviyede teşvik edilecek. Konuya ilişkin düzenlemeler Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla yılın ilk yarısında tamamlanacak.

Yıl sonuna kadar yurt dışı lojistik merkezleri (YDLM) açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütecek.

Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının iş birliğiyle Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine yönelik "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri" faaliyete geçirilecek.

KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak

Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçıların, rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak. Söz konusu destekler için düzenlemeler yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.

KOBİ'lerin bu dönemde "Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi"yle güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak bu firmaların finansa erişimi kolaylaştırılacak.

Türk Eximbank yeniden yapılandırılacak

Öte yandan Türk Eximbank da uluslararası düzeyde en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak.

İhracatçıların Türk Eximbank destekleriyle ilgili işlemlerinin şube bağımlılığı olmadan dijital kanallardan yapılmasını sağlayacak altyapı dönüşümü 2022 yılının ortasına kadar gerçekleştirilecek. 

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