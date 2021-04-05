Kocaeli'den 3,8 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli, yılın ilk 3 aylık döneminde İstanbul'un ardından en fazla ihracat yapan il oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 383 milyon 495 bin dolar olan kentin ihracatı, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen bu yılın aynı döneminde yüzde 13,45 artarak 3 milyar 838 milyon 878 bin dolara ulaştı.

İhracatın dinamosu otomotiv sektörü

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan kentin ihracatında otomotiv sektörü önemli bir yer tutuyor.

Kentin ihracatında ilk sırayı 1 milyar 920 milyon 947 bin dolarla otomotiv sektörü aldı. Kentteki otomotiv firmalarının dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artış gösterirken, bu dönemde Kocaeli, en fazla otomotiv ihracatı yapan il oldu.

Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 708 milyon 734 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik sektörü 309 milyon 405 bin dolarla üçüncü olurken, bunu 264 milyon 639 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 175 milyon 202 bin dolarla elektrik-elektronik, 148 milyon 897 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.

Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den, ocak-mart döneminde dünyanın dört bir yanındaki 168 ülke ve özek bölge ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar, Türkiye'nin aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 80'lik artışla 505 milyon 796 bin dolar oldu.

Almanya, 296 milyon 145 bin dolarla ikinci sırada bulunurken, bu ülkeyi 260 milyon 937 bin dolarla Slovenya, 258 milyon 536 bin dolarla Fransa, 249 milyon 525 bin dolarla İtalya takip etti.