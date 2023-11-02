'Komite faiz indirimleri hakkında konuşmuyor'

Fed Başkanı Jerome Powell merkez bankası yetkililerinin Fed'in faizleri daha fazla artırması gerekip gerekmediğine odaklandıklarını, faizlerin ne zaman düşmeye başlayacağına odaklanmadıklarını söyledi.

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Powell, FOMC sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Komite faiz indirimlerini hiç düşünmüyor, faiz indirimleri hakkında konuşmuyor" dedi. Powell, "Enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir yola girdiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutacağız" diye konuştu.

'PARA POLİTİKASININ SINIRLAYICI HALE GELDİĞİNDEN EMİN DEĞİLİZ'

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon düşerken, Fed yetkililerinin en azından şimdilik yeterince şey yaptıklarına tam olarak ikna olmadıklarını söyledi.

FOMC toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Powell, "Enflasyonu kontrol altına almak için yeterince kısıtlayıcı bir duruş sergilediğimizden henüz emin değiliz. Bunu yapmadığımızdan ya da yaptığımızdan emin değiliz" dedi.

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Powell, yakın vadede daha yüksek faiz oranlarına ilişkin piyasa beklentilerinin uzun vadeli oranlarda kendini gösterdiğini de belirtirken, "Asıl soru bunun ne kadar kalıcı olacağı" ifadelerini kullandı.