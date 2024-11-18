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Konut Fiyat Endeksi arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ekim 2024'te aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 26,8 arttı.

18.11.2024 - 10:27 | | AA
Konut Fiyat Endeksi arttı

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 151,1 oldu.

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KFE, ekimde yıllık yüzde 26,8 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,8 ve İzmir'de yüzde 4,5 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 21,2, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir’de yüzde 28,7 yükseldi.

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