Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKonut Fiyat Endeksi belli oldu
HaberlerUzmanparaKonut Fiyat Endeksi belli oldu

Konut Fiyat Endeksi belli oldu

Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık yüzde 32,8 arttı.

18.08.2025 - 10:31 | | AA
Konut Fiyat Endeksi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7'ye çıktı. KFE, temmuzda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 0,5 oldu.

Haberin Devamı

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,6, Ankara'da yüzde 1,2 artış görülürken, İzmir'de ise yüzde 1 azalış kaydedildi. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 33,5, Ankara'da yüzde 42,9 ve İzmir'de yüzde 31 yükseldi.

Hayvanlarla ilgili uygunsuz paylaşımda bulundu; adliyeye sevk edildi

Hayvanlarla ilgili uygunsuz paylaşımda bulundu; adliyeye sevk edildi

17 milyonluk Ferrari'yle kaza yaptı! Kısa süre önce yaptığı paylaşım gündem oldu

17 milyonluk Ferrari'yle kaza yaptı! Kısa süre önce yaptığı paylaşım gündem oldu