Kredi çekecekler dikkat! Bankalarda yarış kızıştı: 100 bin TL’lik faizsiz finansman

Milliyet.com.tr/ÖZEL Acil nakit ihtiyacı olanlara cansuyu olan faizsiz kredi kampanyaları kasım ayı itibarıyla devam ediyor. Yaz aylarında pek çok banka yeni müşteri çekebilmek için faizsiz kredi limitlerini yükseltmeye başlamıştı. Ekim sonu itibarıyla bankalarda ödemeler 90 bin TL’ye dayanmıştı.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ HALEN YÜKSEK

Şu anda 200 bin TL tutarında 24 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çekilmek istendiğinde faiz oranları %2.99’dan başlıyor, %4.00 seviyelerinin üzerine çıkıyor. Bankalarda ağırlıklı oranlar %3.50 seviyelerinde.

FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!

Bu süreçte yüksek faiz oranıyla borçlanmak istemeyenler için düşük tutarlı da olsa bankalar faizsiz kredi kampanyası düzenliyor. Yılbaşında 50-60 bin TL limitle verilen faizsiz krediler son kampanyalarla birlikte 90 bin TL’ye çıkmıştı.

BİR BANKADAN 100 BİN TL’LİK FAİZSİZ DESTEK

Bir katılım bankası kasım ayı itibarıyla başlattığı kampanya ile yeni müşterilerine 100 bin TL’ye kadar vade farksız destek sunmaya başladı. Buna göre 3 ödemesiz ve 6 aya varan vade ile 40 bin TL %0 kar paylı krediye ek, 60.000 TL’ye kadar vade farksız taksitli alışveriş fırsatı sunuluyor.

‘BANKALAR FAİZ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEMKİNLİ’

Peki faizsiz kredide limitler daha da yükselecek mi? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin beklentilerini karşılamaması, bir diğer ifadeyle hedeflerin yakalanamaması dolayısıyla bankalar Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına temkinli yaklaşmakta. Açıklanacak Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları beklentilere uyumlu gelirse ve enflasyon düşüş eğilimine girerse bankalar da faiz indirimi kararına ayak uyduracaktır. Şu an için bankaların izleme sürecinde olduklarını ifade edebiliriz.

‘ESKİ MÜŞTERİYE KAMPANYA YOK’

Milliyet.com.tr'deki daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi yeni müşteriler bulabilmek, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırabilmek için bankalar zaman zaman bu tür kampanyalar düzenleyebiliyorlar.

Burada koşullara dikkat edilmesi önemli. Bazı bankalar 0 faiz diyerek müşteriyi kendine çekebiliyor, ancak sigorta ve dosya masrafı adı altında yine de yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar. Halihazırda müşteri olanları bu kampanyalardan yararlandırmıyorlar.

‘125 BİN TL RAKAMLARINI KONUŞUYOR OLACAĞIZ’

Özellikle çeyrekler dediğimiz üçer aylık dönem sonlarında bu kampanyalarda artış gözlemlenmekte. Üçüncü çeyrekte ise bankalar kredi tutarlarında artışa gitmediler. Yıl sonunda ise yıllık hedefler söz konusu olduğundan çok daha yüksek tutarlarda kampanyalardan söz ediyor olacağız. Yıl sonu için 100.000 TL'lik limitlere garanti gözüyle bakarken, 120.000-125.000 TL rakamlarını dahi konuşuyor olabileceğiz.

FAİZ ORANLARI DAHA DA DÜŞER Mİ?

Bu soruya sağlıklı cevap verebilmek için açıklanacak kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını görmemiz gerekmekte. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına, bankaların hemen hemen aynı ölçülerde karşılık vermesi beklenirken, TCMB’nin son indirim kararına bankalardan aynı karşılık gelmedi.

Bunda en önemli etkenin enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesini söyleyebiliriz. Bu açıdan kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları kritik önem arz etmektedir. Beklentilere uygun düşüşler yaşanır ve Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerine ulaşacağı kanaati oluşursa yine bir faiz indiriminden söz ediyor olacağız. Ancak açıklanacak rakamlar yüksek çıkarsa hem Merkez Bankası hem de bununla uyumlu olarak bankalar faizleri sabit tutacaklardır. İhtiyaç kredilerini ve tüketici kredilerini de bu bağlamda değerlendirmek gerekmekte.”