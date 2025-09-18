Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKredi kartı faiz oranlarında indirim
HaberlerUzmanparaKredi kartı faiz oranlarında indirim

Kredi kartı faiz oranlarında indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

18.09.2025 - 09:34 | | AA
Kredi kartı faiz oranlarında indirim

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberin Devamı

Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı. Değişiklik kapsamında hesaplanan oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak.

3 kardeşinin sonu oldu! Doktorlar da şaşkın: İçimde 6 kilo zehir vardi

3 kardeşinin sonu oldu! Doktorlar da şaşkın: İçimde 6 kilo zehir vardi

Kadının evine giren kurye adli kontrolle serbest

Kadının evine giren kurye adli kontrolle serbest