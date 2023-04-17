'Kredilerde sıkılaşma işi kolaylaştırabilir'

Euro Bölgesi'nde enflasyon ile mücadele için daha fazla faiz artırımı yapma baskısı ile karşı karşıya olan Lagarde, kredilerde sınırlı bir sıkılaşmanın ECB'nin işini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Lagarde, "Eğer bankalar çok fazla kredi vermezler ve risklerini yönetirler ise bu enflasyonu düşürmek için ECB'nin yapması gereken işi azaltabilir. Ancak eğer kredileri çok fazla azaltırlar ise bu büyüme üzerinde aşırı baskı yaratır" diye konuştu.