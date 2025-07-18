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Kredilerdeki KKDF kesintisi oranları düzenlendi

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerdeki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı, döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.

18.07.2025 - 09:29 | | AA
Kredilerdeki KKDF kesintisi oranları düzenlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak tespit edildi.

Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde söz konusu oran yüzde 0 oldu.

Karar, yarından itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

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