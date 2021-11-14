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Kripto para piyasasında son durum ne?

Bitcoin ve Ethereum'un rekor kırmasının ardından, haftanın son işlem gününde piyasada kar satışları hakim oluyor.

14.11.2021 - 12:17 | | UZMANPARA
Kripto para piyasasında son durum ne?

Eylül ayında genel olarak satıcılı seyreden kripto paralar, ekim ve kasım aylarında yükseliş eğiliminde hareket etmeye devam ediyor. Piyasanın lideri Bitcoin bu hafta 69 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, Ethereum ise 4 bin 868 dolar ile zirveyi test etti.

Bugün itibarıyla ise Bitcoin ve Ethereum’da negatif fiyat hareketleri gözleniyor. Bitcoin 64 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, Ethereum ise 4 bin 600 doların altında işlem görüyor.

BITCOIN GÜNCELLEMESİ 4 YIL SONRA GELDİ

Öte yandan piyasanın amiral gemisi Bitcoin’de bugün beklenen güncelleştirme gerçekleşti. Bitcoin ağının gizliliği ve güvenliğini artırmaya odaklanan Taproot güncellemesi 709.632 numaralı bloğa ulaşarak tamamlandı.

Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin’de 4 yıl aranın ardından ilk güncelleştirme gerçekleşti.

TOPLAM PİYASA ZİRVEDEN GERİ DÖNDÜ

Bitcoin ve Ethereum’un rekor fiyata ulaşmasıyla birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri ise 10 Kasım itibarıyla 3 trilyon doları aştı.

Haftanın son işlem gününde ise genel olarak satıcılı seyreden piyasada toplam değer 2.80 trilyon doların altına sarktı.

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