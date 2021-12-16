Kripto para temalı hedge fonlar Bitcoin'i geçti

Eurekahedge Kripto Para Hedge Fon Endeksi'ne göre, kripto para temalı hedge fonlar geçtiğimiz ay Bitcoin'den daha iyi performans gösterdi. Daha fazla çeşitlendirilmiş kripto paralar sunan hedge fonlar, Bitcoin'in yüzde 6,5 değer kaybettiği kasım ayında sadece yüzde 2 düşüş gösterdi.

Hedge fonlarının bu performansı, altcoinlerin yatırımcılara Bitcoin'den daha üstün performans sunabileceğine yönelik kanıtları artırdı.

Bitcoin ile Ethereum'un yılbaşından bu yana gösterdikleri performans karşılaştırıldığında Bitcoin yüzde 100 getiri sağlarken Ethereum yüzde 526 yükseldi.

18 eşit ağırlıklı üyeden oluşan Eurekahedge Kripto Para Hedge Fon Endeksi kasımda sona eren 12 aylık dönemde yüzde 170 artış gösterdi.