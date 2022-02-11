'Kripto paralar finansal istikrar için tehdit'

Das, "Kripto para yatırımcıları risk alarak yatırım yaptıklarını akıllarından çıkarmamalılar. Aynı zamanda kripto paraların temelde değerinin olmadığını akıllarında tutmalılar" diye konuştu.

"Kripto para veya ne isim verirseniz verin bu dijital tokenler makroekonomik ve finansal istikrar için tehdit" ifadelerini kullanan Das, Hindistan Merkez Bankası'nın dijital para çıkarmak konusunda dikkatli şekilde ilerlemeye devam ettiğini, var olan riskleri ihtiyatlı şekilde değerlendirdiğini vurguladı.