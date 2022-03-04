Kripto paralar 'nükleer endişe' ile çöktü

Kripto para birimleri Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaştan etkilenmeye devam ediyor. Bölgeden gelen son haberler ise jeopolitik riskleri artırırken, bu durum dijital varlık piyasasında büyük endişelere yol açıyor.

Dün Rusya ile Ukrayna heyetleri Belarus sınırında kritik bir görüşme gerçekleştirmişti. İki ülke heyetlerinin yaptığı temasın ardından müzakerelerde bir uzlaşıya varılamazken, Ukrayna vatandaşlarının tahliyesi için insani koridor oluşturulacağı belirtilmişti.

‘NÜKLEER ENDİŞE’ KRİPTO PARALARI SARSTI

Rus birliklerinin Ukrayna’yı işgalinde 9. güne girilirken, bu gece yarısı gerçekleşen bir gelişme kripto para piyasalarını etkiledi. Rus birlikleri ile Ukrayna askerleri arasında gece yarısı bir çatışma yaşandı. Avrupa’nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya’da gerçekleşen sıcak temas sonrası santralde yangın çıktı.

Aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer santralinden biri olarak bilinen Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın büyük tedirginliklere yol açtı. Tesiste çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Kritik gelişme sonrası Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada radyasyon seviyesinde herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

Geçtiğimiz gün 44 bin dolar seviyelerinden yönünü aşağı çeviren Bitcoin’de bu gelişme sonrası kayıplar hız kazandı. Bitcoin, 41 bin 69 dolar seviyesine kadar gerileyerek 1 gün içerisinde yüzde 6.87 oranında değer kaybetti. Bitcoin şu dakikalarda 41 bin 380 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’da da sert düşüşler görüldü. Geçtiğimiz gün Ethereum 2 bin 970 dolar seviyelerinden düşüşe geçmişti. Ethereum bugün 2 bin 687 dolara kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum’da günlük değer kaybı yüzde 9.54 oranında gerçekleşti.

KRİPTO PARA PİYASASINDA RİSK İŞTAHI AZALDI

Nükleer santralde gerçekleşen yangın sonrası kripto para piyasasında risk iştahı geriledi. Bu durum yatırımcıların güvenlik varlıklara kaçmasına neden oldu. Finansal piyasalarda riskten kaçınmanın tetiklenmesiyle birlikte Bitcoin dahil birçok kripto parada büyük düşüşler görüldü.

Öte yandan kripto para birimlerinde son günlerdeki yukarı yönlü fiyat hareketi dikkat çekiyordu. Bitcoin/Ruble paritesi 9 katına çıkarken, Bitcoin/Ukrayna grivnasında işlem hacmi 1 gün içerisinde 3 katına çıkmıştı.

ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya yönelik sert yaptırımları sonrası Rus milyarderlerin kripto para birimlerine yöneldiği belirtilmişti. Merkeziyetsiz bir yapıda bulunması sebebiyle Rus ve Ukrayna vatandaşlarının kripto paralara yönelmesi yükselişi tetiklemişti.

KRİPTO PARALAR KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen satışların etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.90 trilyon dolar seviyesinden bugün 1.77 trilyon dolara kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte dijital varlıkların toplam piyasa değerindeki kayıp yüzde 7.24 seviyesinde gerçekleşti.