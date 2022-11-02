Kripto paralar üçüncü çeyrekte dirençli kaldı

Kripto para ekosistemi 2022 yılının üçüncü çeyreğine umutlu başlasa da pek çok ülkenin mücadele etmek zorunda kaldığı inatçı enflasyon ve bunu takiben gelen parasal sıkılaşma politikaları kripto paraları da olumsuz etkiledi. Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların genelinde dikkate değer kayıplar görülse de blokzinciri odaklı araştırmalar yayınlayan DappRadar’ın üçüncü çeyrek değerlendirmesinde kripto paraların tüm gelişmelere rağmen üçüncü çeyrekte dirençli kaldığına dikkat çekildi. Raporun genel değerlendirmesi ise üçüncü çeyrekte kripto paralarda iyileşme belirtilerinin görüldüğü yönünde oldu.

Konuyla ilişkili görüşlerini paylaşan kripto para borsası CoinW İş Direktörü Sonia Shaw, “Bu yıl kripto para ekosisteminde Ethereum'daki yazılım güncellemesi, Terra Luna'daki kayıplar gibi büyük gelişmelere de tanık olduk. Öte yandan tüm dünyada artan yaşam maliyetleri ve merkez bankalarının faiz artışlarının sebep olduğu yatırımcı endişeleri kripto para birimlerine de yansıdı. Tüm bunlara rağmen Bitcoin ve Ethereum gibi pazar lideri kripto para birimleri haziran ayının sonundan itibaren aynı fiyat aralığında kaldı” dedi.

META, BITCOIN’DEN DAHA FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi platformların çatı şirketi Meta, 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra yılın başından bu yana süren kayıplarına yenisini ekledi. Yılın başından bugüne yaşanan kayıplara bakıldığında Meta’nın değerinin yüzde 62 eridiği görüldü.

Bitcoin’in Meta gibi dünyanın en değerli şirketleri arasında sayılan ve potansiyeli yüksek görülen bir teknoloji şirketinden daha iyi performans gösterdiğini söyleyen Sonia Shaw, “Kripto paralardaki kayıpların temel sebebinin yatırımcı duyarlılığı olduğunu söyleyebiliriz. Şayet dolar veya hazine tahvilleri dünya üzerindeki tüm yatırım araçlarından daha iyi performans gösteriyorsa bir yatırımcı da birikimlerini bu araca yönlendirir. Yatırım araçlarının performansının da makroekonomik verilerden etkilendiğini düşündüğümüzde resesyon olasılığının oldukça ciddi görüldüğü bir dönemde kripto para birimlerine ve blokzincirinin geleceğine dair göstergeler dayanıklı görünüyor” diye konuştu.