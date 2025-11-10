Kripto paralar yükseldi

ABD Senatosu’nun 40 günlük hükümet kapanışını sona erdirmek üzere anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından kripto para piyasasında güçlü bir yükseliş yaşandı.

Bitcoin, yaklaşık bir haftadır ilk kez 106.000 dolar seviyesinini üzerini gördü ve 106.614,90 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,3 artışla 105,862 dolarda.

Ethereum da 3.653 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 3067,84 dolarda.

Yükselişe rağmen Bitcoin, Ekim başındaki 126.000 doların üzerindeki rekor seviyesinin hala %15 gerisinde bulunuyor. Ethereum ise riskli varlıklardan uzaklaşan yatırımcıların etkisiyle daha fazla değer kaybetmiş durumda.