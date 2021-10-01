Kripto paralar yükselişe geçti

Son zamanlarda kararsız seyreden Bitcoin, bugün itibarıyla yukarı yönlü fiyat hareketine sahne oluyor. Piyasanın lideri Bitcoin, 47 bin 786 dolar seviyesine ulaşarak 20 Eylül tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Son 3 işlem gününde de yükseliş kaydeden Bitcoin bu gelişmeyle birlikte bugün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 10'dan fazla prim yaptı.

Bitcoin’deki yükseliş altcoinlerin geneline de yansıdı. Ethereum 3 bin 246 dolara kadar artış kaydetti. Ethereum’da günlük kazanç yüzde 9'u aştı. Cardano’nun ADA’sı 2.23 dolar, Solana 149 dolar, Ripple 1.01 dolar ve Dogecoin 0.21 dolara kadar yükseldi.

PİYASA GENEL OLARAK TOPARLANIYOR

Kripto paraların geneline bakıldığında ise güçlü bir toparlanma eğilimi görülüyor. Bu kapsamda kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 2.11 trilyon dolara ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte piyasa genelinde yükseliş yüzde 8’i aştı.