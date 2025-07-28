Kripto paralara kurumsal ilgi artış gösterdi

Kripto para birimlerine yönelik kurumsal ilgi son yıllarda önemli artış gösterdi. ABD ve birçok ülkede kripto paralara yönelik yasal düzenleyici adımların atılması, şirketleri bu varlıklara yönlendirdi. Özellikle ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından kripto paralara yönelik yapıcı tutum sergilemesi, şirketlerin yaklaşımını olumlu etkiledi.

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Bununla birlikte Bitcoin ve Ethereum'un borsa yatırım fonlarına (ETF) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) yeşil ışık yakmasıyla şirketlerin bu varlıklara yatırımı da kolaylaştı. ABD'de bazı bankalar da şirketlere kripto yatırımı ve saklama hizmeti sunmaya başladı.

ŞİRKETİN KARINI ARTIRDI

ABD merkezli yazılım şirketi Strategy, kripto paralara yatırımda öne çıkan kuruluş oldu. Uzun süredir Bitcoin alımı gerçekleştiren şirketin elinde şu anda 607 binden fazla Bitcoin bulunuyor. Son aylarda hisse satışı gerçekleştirip Bitcoin yatırım yapan şirket, en büyük kurumsal kripto para yatırımcısı konumuna yükseldi. Strategy, 71 bin dolar ortalamayla 43 milyar dolarlık Bitcoin aldı. Kripto varlığın güncel olarak 115 bin doların üzerinde işlem görmesiyle şirketin bu yatırım sayesinde gerçekleşmemiş karı yaklaşık 25 milyar dolara çıktı.

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TESLA, BİTCOİN'LERİNİ TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Donald Trump'ın şirketi "Trump Media and Technology Group" da Bitcoin yatırımı olan şirketler arasında yer alıyor. Şirket, kısa süre önce yaptığı açıklamada 2 milyar dolar değerinde Bitcoin yatırımı yaptığını duyurdu. 3 milyar dolar likit varlığı bulunan şirketin toplam varlıklarının üçte birini Bitcoin oluşturuyor.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla'nın da 11 binden fazla Bitcoin yatırımı bulunuyor. Elektrikli araç şirketi, 2021 yılında yaptığı 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımıyla gündem yaratmıştı. Daha sonra varlıkların bir kısmını satan Tesla, kalan Bitcoin'lerini bilançosunda tutmaya devam ediyor. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in şirketi Block Inc, dijital varlık şirketi Galaxy Digital, Bitcoin madenciliği şirketi Marathon Digital gibi kuruluşlar da Bitcoin yatırımcısı diğer kurumlar arasında yer alıyor.

ETHEREUM ALIMLARI DA ARTIYOR

Kurumsal şirketler, Bitcoin yanında Ethereum alımlarını da hızlandırıyor. ABD borsasında işlem gören Sharplink de son dönemde büyük Ethereum yatırımlarıyla öne çıkıyor. Alım stratejisini açıklayan şirket, şimdiye kadar 360 binden fazla Ethereum'u bilançolarına eklediğini duyurdu. Şirketin sahip olduğu varlıkların toplam değeri de 1,3 milyar dolara ulaştı.

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PayPal ve Palantir gibi şirketlerin kurucusu Peter Thiel'in yatırımcısı olduğu BitMine Immersion Technologies de 100 binden fazla Ethereum yatırımıyla bu alandaki en büyük kurumsal yatırımcılar arasında yer alıyor. Veri analiz sitesi The Block'ta yer alan bilgilere göre, yatırımlarla birlikte Bitcoin ETF'lerinin değeri 160 milyar doların üzerine çıktı. Ethereum ETF'lerinde de söz konusu değer 18 milyar doları aştı.