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Kripto paralarda 'Fed' etkisi

Kripto para birimleri geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında sert yükseliş kaydetti. Bitcoin yüzde 5, Ethereum ise yüzde 6’ya yakın değer kazandı. İşte detaylar...

17.03.2022 - 10:17 | | UZMANPARA
Kripto paralarda 'Fed' etkisi

Para piyasaları ve kripto para birimlerinde gözler çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentisi dahilinde politika faizini 0.25 puan artırarak yüzde 0.25-0.50 puan aralığına çekti. Fed bu gelişmeyle birlikte 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. 

KRİPTO PARALARDA SERT HAREKET 

Fed’in piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artışına gitmesi hisse piyasaları ve kripto para birimlerinin yükselmesinde etkili oldu. Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin faiz kararı öncesinde 41 bin 718 dolara ulaşarak gün içerisindeki en yüksek seviyeye çıkmıştı. Kritik gelişme sonrası Bitcoin geçtiğimiz gün yüzde 5’e yakın prim yaptı. 

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise Fed’in faiz kararının ardından 2 bin 788 dolara kadar çıkarak gün içi zirveyi gördü. Ethereum yüzde 6’ya yakın yükseliş kaydetti. 

Dünkü sert yükselişin ardından kripto para birimleri bugün itibarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Bitcoin, 40 bin 804 dolardan işlem görürken, Ethereum 2 bin 761 dolar seviyesinde hareket ediyor. 

BITCOIN’DE 40 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK 

Analistler Bitcoin’de 40 bin dolar psikolojik sınırın önemine vurgu yapıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle fiyat 40 bin dolar direncini aşarken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda Bitcoin’de yukarı yönlü hareketlerin görülmesi muhtemel. 

Bitcoin için ilk etapta 45 bin dolar direnci önemli bir seviye olarak öne çıkıyor. Fiyatın 40 bin doların altına inmesi durumunda ise ilk destek noktası 37 bin 500 dolar olarak görülüyor. 

KRİPTO PARALARIN GENELİNDE SON DURUM NE? 

Bitcoin ve Ethereum’da yükselişin genele yayılmasıyla birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.81 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 6’ya yakın değer kazandı. 

Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün aşağı yönlü bir seyir izleyerek 1.78 trilyon dolar seviyesinden işlem görüyor. 

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