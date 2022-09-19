Kripto paralarda kan kaybı

Kripto para birimlerinde sert düşüşler kaldığı yerden devam ediyor. Hafta sonunda 20 bin dolar seviyesi civarında hareketini sürdüren Bitcoin pazar günü 19 bin 335 dolara kadar gerilemişti. Yeni haftada ise aşağı yönlü seyir hızlandı.

Bugüne 19 bin 417 dolardan başlayan Bitcoin 18 bin 232 dolara kadar gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini test etti. Lider coin günlük bazda yüzde 5.7 oranında geriledi. Bitcoin en son 19 Haziran tarihinde 17 bin 960 dolar düzeyine kadar düşüş kaydetmişti.

18 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Bitcoin, 19 Haziran’da 18 bin dolar olan kritik destek seviyenin altına sarkarak önemli bir eşiğin altını görmüştü. Bugün ise Bitcoin, 18 bin dolar desteğine doğru düşüşünü sürdürüyor. Peki kripto paralar neden geriliyor?

İŞTE KRİPTO PARALARDAKİ SERT KAYBIN SEBEBİ

Özellikle mayıs ayında Terra ekosisteminin iki dijital varlığı LUNA ve UST’nin çöküşü, ardından haziran ayında kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün iflas bayrağını çekmesiyle birlikte piyasada bireysel yatırımcıların varlığı oldukça azaldı. Birçok yatırımcı kripto paralarda gerçekleşen sert kaybın etkisiyle birlikte piyasaya küserken, son dönemde kurumsal yatırımcıların ağırlığı arttı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını hızlandırması hisse piyasaları ve kripto paralar gibi riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Son dönemde yatırımcıların dolara yönelmesiyle birlikte dolar endeksi tarihi zirve seviyeleri test etti.

Doların küresel çapta değer kazanması pek çok emtia, hisse senedi ve kripto paralarda düşüşü hızlandırıyor. Kurumsal yatırımcıların varlığının artması kripto para piyasasının makroekonomik gelişmelere daha duyarlı hale gelmesine yol açıyor. Fed’in faiz kararı başta olmak üzere küresel çaptaki ekonomik gelişmeler kripto para birimlerindeki fiyatlamaları etkiliyor.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDE

Bu hafta çarşamba günü Fed’in faiz kararı kripto para yatırımcıları tarafından önemle takip edilecek. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir faiz artırımı da ihtimal dahilinde.

ABD’de tüketici fiyatlarının ağustos ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte bazı kurumlar Fed’in 100 baz puan faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüde bulundu. Olası bir 100 baz puan faiz artırımını fiyatlayan piyasalar yeni haftada oldukça hareketlendi.

ETHEREUM’DA SERT KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum bugün bin 280 dolara kadar gerileyerek yüzde 4 oranında düştü.

900 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen düşüş piyasanın geneline yansıdı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün 900 milyar dolar seviyesinin altına indi. Kripto paraların toplam sermaye değeri 858 milyar doları gördü.