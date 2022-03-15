Kripto paralarda sert dalgalanma

Kripto para piyasasında hareketli seyir gözlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bitcoin, 39 bin 947 dolara kadar yükselerek yüzde 5’ten fazla değer kazanmıştı. Bugün ise dijital varlık piyasasında satıcılı seyir izleniyor.

BITCOIN’DE RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Dün sert yükseliş kaydeden Bitcoin bugün itibarıyla düşüşe geçti. Bitcoin, 38 bin 98 dolara kadar geri çekilerek yüzde 4’e yakın değer kaybetti. Bitcoin an itibarıyla 38 bin 370 dolardan işlem görüyor.

Son günlerde defalarca 40 bin doların üzerine çıkan Bitcoin bir türlü bu seviye üzerinde kalıcılığını sağlayamadı. Analistler Bitcoin’in 40 bin dolar kritik direnç seviyesi üzerinde günlük kapanışını gerçekleştirmesi halinde fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtiyor.

PİYASALARDA GÖZLER FED KARARINDA OLACAK

Öte yandan çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Fed’in enerji ve emtia fiyatlarının ralli yapmasıyla yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için faiz oranını yüzde 0.25 oranında artırması bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş pek çok emtianın sert yükselmesine neden olurken küresel çapta da enflasyonu körükledi. ABD’de enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.9 oranında artarak 40 yılın zirvesindeki yerini korudu.

Fed’in agresif bir faiz artışına gitmesi durumunda kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde baskı artabilir. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ederse bu durumda kripto varlıklarda pozitif seyir görülebilir.

PİYASADAKİ AŞIRI HAREKETLER YATIRIMCILARI TEDİRGİN EDİYOR

Son günlerde aşırı hareketli bir seyir izleyen kripto para piyasası yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Bir günde sert yükseliş kaydeden dijital varlıklar ertesi gün kayba yönelebiliyor. Bu durumda yatırımcılar da kripto paralarda yönü öngörmekte zorlanıyor.

ETHEREUM GERİLİYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli altcoin Ethereum bugün gerileme kaydediyor. Ethereum, 2 bin 507 dolara kadar geri çekilerek yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 520 dolar civarında hareket ediyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ DÜŞÜYOR

Kripto para birimlerinin genelinde de düşüş eğilimi hakim. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri 1.66 trilyon dolara kadar geri çekilerek yüzde 3.4 oranında değer kaybetti.