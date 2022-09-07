Kripto paralarda sert düşüş

Kripto para piyasasında kan kaybı sürüyor. Son zamanlarda özellikle 19 bin dolar ile 21 bin dolar seviyesi arasında sıkışan ve cansız seyreden Bitcoin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen sert hareketlerin etkisiyle birlikte önemli bir destek seviyesinin altına sarktı.

Lider coin dün saat 20.00’den itibaren aşağı yönlü ivmesini hızlandırdı. Geçtiğimiz gün 20 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin burada tutunamayarak düşüşe yöneldi. Lider coin 19 bin 500 dolar olan önemli destek seviyesinin altına sarktı.

BITCOIN’DE BÜYÜK KAYIP

Bitcoin dün 18 bin 649 dolara kadar geriledi. Bitcoin günlük bazda yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti. Lider coin bugün de aşağı yönlü seyrini sürdürerek 18 bin 510 doları gördü. Bu, 19 Haziran’dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ethereum’da ise Bitcoin’e göre daha büyük oranlı kayıplar görülmedi. Dün bin 555 doları gören Ethereum yüzde 3’ün üzerinde gerileme gösterdi. Ethereum bugün 1490 dolara kadar geriledi.

PİYASA 900 MİLYAR DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 900 milyar doların altına sarktı. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri 895 milyar dolara kadar düştü.

İŞTE DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına yönelik beklentiler hisse piyasaları ve kripto paralar gibi riskli varlıklardan çıkışı hızlandırıyor. Ayrıca yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altında satış yönünde pozisyon alırken, dolara yöneliyor.

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 110.694’ü görerek 20 yılın zirvesine çıktı. Doların sert yükseliş kaydetmesi kripto para birimlerinin büyük kayıp göstermesine yol açıyor.