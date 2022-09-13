Kripto paralarda sert düşüş

7 Eylül tarihinden bu yana yükselişe geçen ve bugün 22 bin 799 dolar seviyesine kadar prim yapan Bitcoin saat 15.30’dan sonra gerçekleşen yoğun satışın etkisiyle birlikte tepetaklak oldu. Bitcoin saat 15.30 sonrası yüzde 6’ya yakın değer kaybederek 21 bin 258 doları gördü.

ETHEREUM’DA SERT KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise saat 15.30’dan sonra kısa süre içerisinde büyük kayıp gösterdi. Ethereum yüzde 6’dan fazla gerileme göstererek 1597 dolara ulaştı.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Bugün kripto para piyasasını etkileyen en önemli gelişme ise ABD’de açıklanan kritik veri oldu. Saat 15.30’da ABD’de ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 8.1 yükseliş olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselmişti.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise yüzde -0.1 oranında artış olacağı şeklindeydi.

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda faiz oranını daha sert yükselteceği beklentileri kuvvetlendi.

ABD’de enflasyonun hedeflenen seviyenin çok üzerinde gerçekleşmesi Fed’in sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Fed’in faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle birlikte kripto paralar ve hisse piyasaları gibi riskli varlıklarda büyük kayıplar görülüyor.

Özellikle son dönemde Fed’in para politikası piyasalar üzerindeki fiyatlamalara büyük etki ediyor. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası gün içerisinde düşüş kaydeden dolar endeksi 109.556’ya kadar yükselerek önemli bir artış kaydetti.

Fed’in sert faiz artışını sürdüreceği beklentisi doların küresel çapta güç kazanmasında etkili oluyor. Doların yükseliş göstermesiyle birlikte kripto para birimleri üzerinde baskı artıyor.