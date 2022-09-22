Kripto paralarda sert hareket

Kripto para yatırımcılarının gözü kulağı geçtiğimiz gün açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentilere paralel olarak 75 baz puan artırdı. Fed faiz oranını yüzde 2.50 seviyesinden yüzde 3.25’e çıkarmış oldu.

Böylelikle son 3 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına giden Fed agresif sıkılaştırma hamlesini sürdürdü. Banka yetkililerinin yıl sonu faiz oranı tahmini ise yüzde 4.4 olarak açıklandı.

KRİTİK GELİŞME SONRASI BITCOIN’DE DÜŞÜŞ

Faiz kararı öncesinde yüzde 3’ün üzerinde primle 19 bin 867 dolardan işlem gören Bitcoin kritik gelişme sonrasında 18 bin 125 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin günü 18 bin 461 dolardan tamamladı.

Bugüne 18 bin 461 dolardan başlayan Bitcoin şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 19 bin 131 dolardan işlem görüyor.

POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Faiz kararı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz artışlarının devam edeceğini söyledi. Ağustos ayında açıklanan tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gelmişti.

Yükselen enflasyon Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorlarken, bu durum riskli varlıklarda satış baskısını artırıyor. Hisse piyasaları ve kripto paralar Fed’in faiz hamlesinden negatif etkileniyor.

ETHEREUM DA DÜŞTÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise faiz kararı öncesi 1400 dolar civarında hareket ederken, 1220 dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum günü 1245 dolardan tamamladı.

Bugüne 1245 dolardan başlayan Ethereum şu dakikalarda toparlanma kaydederek 1290 dolardan işlem görüyor.